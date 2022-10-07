Губернатор Челябинской области призвал глав городов поддерживать каждую семью, где есть мобилизованные

Фото: пресс-служба губернатора

Алексей Текслер провел заседание призывной комиссии Челябинской области по мобилизации. Совещание прошло в расширенном формате, с участием членов регионального правительства, глав городов, руководителей силовых ведомств, местных военных комиссаров, уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Губернатор заявил о важности постоянного контроля за ходом мобилизации. Большого числа нарушений в области во многом помогли избежать горячие линии. Они организованы в аппарате уполномоченного по правам человека и общественных помощников в территориях, по системе 112, в общественных организациях.

— В целом компания по призыву проходит организованно, — отметил Алексей Текслер. — Спасибо всем главам, все муниципалитеты помогают. Нужно достойно провожать наших ребят, они с пониманием относятся к ситуации, у нас очень много добровольцев. Мы гордимся нашими ребятами.

Глава региона поручил продолжить работу, а также своевременно оказывать помощь гражданам, главам муниципалитетов и поддержать каждую семью, в которой есть мобилизованный южноуралец. В регионе параллельно с призывом налаживается система обеспечения мобилизованных всем необходимым.

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