В Челябинске прошли массовые соревнования Всероссийский день спортивной ходьбы-2022 Фото: Алексей МИКУШИН

Больше сотни участников в возрасте от 11 до 50 лет и старше. Дистанции три и пять километров, и массовый заход на 1500 метров. В субботу, 8 октября в Челябинске на «обкомовской дороге» около муниципальной лыжной базы прошел традиционный Всероссийский день спортивной ходьбы. Первый раз в столице Южного Урала эти массовые соревнования прошли в 2016 году.

По словам руководителя дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Челябинской области Елены Еремеевой День ходьбы ежегодно собирает более 12 миллионов человек из 150 стран. В Челябинске на старт вышли многие ведущие мастера спортивной ходьбы Южного Урала, в том числе, и серебряный призер чемпионата мира, победитель недавней летней Спартакиады сильнейших спортсменов России Василий Мизинов.

— Всероссийский день ходьбы - это большое событие для популяризации здорового образа жизни, спорта, легкой атлетики, спортивной ходьбы. Это спортивный праздник для сотен любителей и профессионалов спортивной ходьбы, — поделился впечатлениями Василий Мизинов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru