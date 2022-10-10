В Миассе 15-летний подросток сообщил о минировании городской администрации

Юноша оставил сообщение в соцсетях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Миассе 15-летний подросток сообщил в соцсетях о минировании городской администрации. Тревога оказалась ложной, поскольку опасных предметов в ходе проверки здания полицейские не обнаружили. Однако по факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.

Личность шутника, разместившего сообщение, быстро установили. Им оказался школьник из Миасса. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, юноша воспитывается в полной и благополучной семье, ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

— В настоящее время с подростком и его семьей проводится профилактическая работа, — сообщили в ведомстве.

Этим летом в Челябинске задержали студента-второкурсника за ложное минирование ТРК «Гагарин-Парк». Молодой человек пояснил, что в момент звонка был пьян и хотел похулиганить. Теперь ему грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей и лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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