Челябинцы собрали 4 миллиона рублей на аптечки для мобилизованных

На этой неделе закончится второй сбор аптечек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Челябинска собрали практически 4 миллиона рублей на аптечки для мобилизованных южноуральцев. Об этом рассказал депутат регионального заксобрания Дмитрий Ларин.

— Собрали почти 4 млн за неделю. Также один из местных предпринимателей закупил материалы для шитья спальников на 250 тысяч, другой — медикаментов на 44 тысячи, — пишет Ларин в своем Telegram-канале.

Сбором средств занимается «Фонд содействия юнармии» — на пожертвования закупаются лекарства и другие медикаменты, которые потом передают военнослужащим. Вторую партию должны подготовить на этой недели.

Ранее уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла 30 южноуральцам, которых неправомерно призвали в ходе частичной мобилизации. У десятерых человек аннулировали повестки в военкомат, 20 мобилизованных смогли вернуться домой из воинских частей.

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