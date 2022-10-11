Челябинский депутат Госдумы предложила запретить косметику из недружественных стран

Яна Лантратова уже направила обращение в минпромторг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова попросила Минпромторг запретить в России продажу косметики компании Lamel Cosmetics. Ранее этот бренд запустил рекламную кампанию на основе подрыва Крымского моста.

— Компания разработала и представила подборку вариантов «праздничного» макияжа, посвященного подрыву конструкций моста. Следует отметить, что британский бренд основан гражданкой Украины Н. Яроменко, длительное время проживающей в Лондоне, что и определяет политизированный характер рекламных компаний, — пишет Лантратова.

По мнению Лантратовой, продажу продукции Lamel Cosmetics, как и других подобных брендов из недружественных стран стоит приостановить. Так, например екатеринбургская сеть «Золотое Яблоко» уже перестала торговать косметикой Lamel.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил региональный штаб «МЫВМЕСТЕ» и встретился с волонтерами, которые оказывают поддержку семьям мобилизованных.

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