В Челябинской области ожидаются резкие перепады температур

Ночью прошли заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области — резкие перепады температур. Как рассказали в региональном гидрометцентре, в некоторых районах Южного Урала температура сегодня ночью, 11 октября, падала до −4 градусов.

При этом, температура днем в Челябинской области будет держаться в районе от +11 до +16 градусов. В то же время по ночам столбики термометров будут падать до +2 градусов.

— 12 и 13 сентября в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные и дневные температуры различаются на 10 пунктов, — указано в прогнозе.

Ранее на водоеме под Магнитогорском люди нашли трех белых лебедей, которые остались жить, несмотря на грядущие холода. Местные жители в соцсетях просили помощи со спасением птиц — у одной из них нет крыла.

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