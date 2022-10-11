В Челябинской области потратят 311 миллионов на ремонт трассы к Курганской области

Подрядчику нужон обновить полотно и дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области запустило аукцион по поиску подрядчика на ремонт трассы Муслюмово — автодорога Миасское — Шадринск. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Победителю аукциона необходимо выполнить работы по ремонту автомобильной дороги Муслюмово — автодорога Миасское — Шадринск Курганской области. Начальная цена — 311 млн 898 тысяч рублей, — указано в задании к аукциону.

Так, победителю торгов до осени 2024 года необходимо восстановить земляное полотно и дорожные знаки, а также установить сигнальных столбиков и барьерного ограждения. Всего будет отреставрировано 16 километров дороги.

Ранее администрация Челябинска предупредила о том, что с 17 октября, в центре города поменяется схема движения транспорта на улицах Энгельса и Труда. Изменения должны сократить количество пробок и снизить аварийность на дорогах.

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