Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 4:59

В Миассе спасателям пришлось доставать с дерева застрявшего подростка

Мальчик завис в раздвоенном стволе дерева и не мог выбраться
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Фото: ПСС Челябинской области

Фото: ПСС Челябинской области

В Миассе Челябинской области спасателям пришлось доставать подростка, застрявшего на дереве. Парень спускался вниз, но завис в раздвоенном стволе. Ни самостоятельно, ни с помощью друзей мальчик не мог освободиться, поэтому его товарищи вызвали спасателей.

Приехавший отряд быстро освободил подростка из плена. Мальчик спустился на землю без каких-либо травм, помощь медиков ему не потребовалась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru