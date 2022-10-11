В Миассе спасателям пришлось доставать с дерева застрявшего подростка

Фото: ПСС Челябинской области

В Миассе Челябинской области спасателям пришлось доставать подростка, застрявшего на дереве. Парень спускался вниз, но завис в раздвоенном стволе. Ни самостоятельно, ни с помощью друзей мальчик не мог освободиться, поэтому его товарищи вызвали спасателей.

Приехавший отряд быстро освободил подростка из плена. Мальчик спустился на землю без каких-либо травм, помощь медиков ему не потребовалась.

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