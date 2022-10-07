Соцслужбы Челябинской области начали принимать заявления на выплаты семьям мобилизованных

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области с 7 октября семьи мобилизованных начнут получать региональные выплаты. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. Помощь составит 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет независимо от места его регистрации. Соответствующий закон уже принят Законодательным собранием области. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения. Глава региона дал поручение сделать процедуру максимально простой и быстрой.

— Начинает работать областной закон, который был принят в конце прошлой недели, — заявил Алексей Текслер. — Уже завтра начнутся выплаты по 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семье мобилизованного. Все будет организовано максимально просто и доступно. Прошу глав совместно с органами соцзащиты организовать должным образом эту работу на местах, если нужно, помочь подготовить заявления, чтобы семьи мобилизованных граждан своевременно и без бюрократии получили эти выплаты.

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