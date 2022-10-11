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Здоровье11 октября 2022 6:17

В Челябинской области за сутки 6 человек умерли от коронавируса

Минздрав опубликовал свежую статистику по COVID-19
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Врачи продолжают бороться с пандемией

Врачи продолжают бороться с пандемией

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 11 октября, в регионе зафиксировано 536 новых случаев заболевания за сутки. Среди заболевших также есть 17 школьников. При этом из больниц выписали 628 выздоровевших пациентов.

За сутки не обошлось и без летальных исходов. Скончались 6 человек, у которых был диагностирован ковид.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 384 675 случаев коронавируса, болезнь перебороли 367 538 пациентов. Еще 7 835 остаются под наблюдением врачей.

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