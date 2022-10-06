В Челябинске представили окончательный проект межуниверситетского кампуса

Фото: пресс-служба губернатора.

В правительстве Челябинской области представили проект будущего кампуса мирового уровня. Также состоялось подписание концессионного соглашения о реализации проекта, сторонами которого выступили министерство образования Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг. Губернатор Алексей Текслер лично продвигал этот проект на федеральном уровне. На встрече он обозначил, что кампус в Челябинске даст новый импульс развитию региона.

— Есть ряд проектов, которые являются стратегически фундаментальными, — подчеркнул Алексей Текслер. — Создание межуниверситетского кампуса — это один из таких проектов. Он направлен на будущее, на то, чтобы создавать у нас дополнительную научно-образовательную среду, которая помогала бы нам решать важнейшие, ключевые задачи развития, чтобы молодежь оставалась у нас. И в целом это будет точка притяжения для города.

Проект кампуса включает учебно-научный, гостиничный и многофункциональный комплексы, модульные конференц-залы, коворкинг-площадки и многое другое. Учебный процесс в кампусе планируется начать в 2026 году.

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