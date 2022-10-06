Выплаты семьям мобилизованных в Челябинской области должны прийти в кротчайшие сроки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных южноуральцев. С 7 октября несовершеннолетним детям мобилизованных мужчин начнут выплачивать по 20 тысяч рублей.
На единоразовое пособие может рассчитывать каждый ребенок в семье в возрасте до 18 лет независимо от места его регистрации. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения.
— Прошу глав совместно с органами соцзащиты организовать должным образом эту работу на местах, если нужно, помочь подготовить заявления, чтобы семьи мобилизованных граждан своевременно и без бюрократии получили эти выплаты, — подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к членам правительства и главам муниципалитетов. — Подробную информацию о том, как оформить выплату, прошу министерство социальных отношений довести до всех муниципалитетов. Муниципалитетам — отработать с каждой семьей. Еще неделю назад дано поручение — максимальное внимание семьям мобилизованных, дойти до каждой семьи. Привлекайте социальные службы, волонтеров, работников администрации.
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