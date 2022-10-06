Семьи мобилизованных в Челябинской области получат льготы в детском саду и бесплатное питание в школе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По решению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера на региональном уровне приняты дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. Так, в самое ближайшее время будет профинансирована стоимость платного обучения детей мобилизованных в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области, а также компенсирована стоимость питания для студентов колледжей.

Кроме того, в перечень мер поддержки внесены: внеочередное зачисление в детские сады, и компенсация оплаты за детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель; предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных.

Пожилым родителям либо родителям с инвалидностью мобилизованных южноуральцев предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, а также вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах.

Дополнительно будет представлена возможность догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. Губернатор поручил министерству социальных отношений незамедлительно организовать эти выплаты, оперативно оказать помощь.

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