Житель Челябинской области получил 17 лет тюрьмы за жестокое убийство престарелой матери

Мужчину отправили в колонию строгого режима
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Челябинский областной суд вынес приговор жителю Чебаркуля, который до смерти забил престарелую мать, страдавшую психическим заболеванием. Мужчина жил с ней в одной квартире, и в сентябре 2021 года сильно избил ее. Тогда женщину госпитализировали с ушибами, вывихами и сотрясением головного мозга.
Со временем пенсионерка поправилась и вернулась обратно в квартиру к сыну, но тот снова избил ее. В этот раз нападение было фатальным — организм старушки не выдержал, и она умерла.
На мужчину завели уголовное дело, и теперь суд признал его виновным.
— Подсудимому назначено наказание в виде 17 лет 2 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Ближайшие годы убийца проведет в колонии строго режима. Его осудили по двум статьям: ч. 1 ст. 115 УК РФ «Легкий вред здоровью человека», и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии.
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