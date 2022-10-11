Онлайн-кинотеатр KION представит южноуральцам документальный сериал о певице ZIVERT

Новый оригинальный проект в онлайн-кинотеатре KION от МТС расскажет историю знаменитой российской поп-певицы, раскроет ее путь к успеху и познакомит зрителя не просто с той самой Zivert, исполнительницей суперхитов Life и Beverly Hills, но и с Юлией, обычной девушкой, которая мечтала о музыкальной карьере и долго к ней шла. Сериал также будет доступен на YouTube-канале МТС Live.

ZIVERT Do for love — это документальный сериал из трех эпизодов, который делает попытку нарисовать честный портрет звезды, знакомой миллионам россиян. Впервые за историю российской музыкальной документалистики снят проект, для которого его героиня, популярная певица, предоставила авторам полный доступ ко всем сферам своей жизни. Первая серия уже доступна в онлайн-кинотеатре KION.

Юлия Зиверт, в разное время работавшая флористом, танцовщицей go-go, дизайнером одежды и стюардессой, однажды поняла, что хочет заниматься только музыкой и отправилась в студию вокала.

«За время съемок мы много раз обращались к истокам, чтобы зритель мог понять и ощутить, почему я так или иначе чувствую определенные вещи, почему я создаю музыку», — рассказывает сама Юлия о фильме.

Изначально документалисты планировали сделать фильм исключительно о творчестве певицы и о том, как создается ее грандиозное шоу от МТС Live «Станция Любовь». Но в процессе работы этой концепции суждено было измениться, потому что «Станция Любовь» — это квинтэссенция того жизненного пути, который она прошла к моменту создания своего шоу. Поэтому авторами фильма было принято решение вывести героиню за рамки ее сценического образа.

В документальном проекте Zivert предстанет перед зрителями такой, какой ее еще никто не видел — вне декораций и окружения танцоров, без ярких костюмов и грима. Зрители узнают, как Юлия готовится к своим выступлениям, увидят, как она участвует в постановке хореографии и разработке костюмов. Также Юля впервые расскажет о своей личной жизни и ответит на вопрос, каждому ли рядом нужен человек, или же хорошо может быть и одному.

Кроме того, будут показаны уникальные кадры хроники жизни Zivert, начиная от детских лет и заканчивая настоящим временем. Появятся в ленте и коллеги, близкие друзья, а также родственники певицы, и ее продюсер и «творческий отец» Богдан Леонович, который в неё поверил в самом начале пути.

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