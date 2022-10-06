Стал известен туристический маршрут «Большой Уральской тропы»

Челябинские разработчики туристических маршрутов придумали способ сэкономить на вложениях в сопутствующую инфраструктуру, передает паблик о жизни региона «Челябушка». Они проложили ветку будущей «Большой Уральской тропы» через функционирующие, развитые курорты, кемпинги и отели.

— Удачное решение, чтобы не бегать в поисках финансирования и одновременно исключить другую больную мозоль — отсутствие коммуникаций и дорог, чем грешат многие базы отдыха региона, добавляют авторы канала. — В «Центре проектного развития территорий» идею приветствуют. Ростуризм хотя и выделил, наконец, деньги на обустройство инфраструктуры, но хватит его далеко не на все наши тропы.

От Верхнего Уфалея путешественники смогут пройти на Вишнёвые горы, Сугомак, Егозу у Кыштыма, далее на Юрму у Карабаша, а от Таганая попасть в нацпарк. Кроме того, в проект заложены подъёмы на Уреньгу, Большой Нургуш, Большой Иремель. И это только часть тропы, в целом (помимо Челябинской области) она охватит Пермский край, Башкортостан и Свердловскую область, что пересекается с задачей властей по объединению туристических пакетов для роста привлекательности.