Жители Колхозного поселка в Челябинске против реновации

Фото: сообщество «Колхозный поселок, Челябинск»/ВКонтакте

Реновация в Челябинске впервые за год своего существования встретила сопротивление. Как передает телеграм-канал «Челябушка», с трудом утвердили в мэрии проект переделки Колхозного посёлка в Калининском районе.

— Чиновники столкнулись с резким отпором местных жителей на публичных слушаниях. Что, в общем-то, объяснимо: к сносу предложено 170 частных домов, взамен к возведению — стандартные для северо-запада высотки плюс спортплощадки, парковки, бульвары и прочее, — пишут авторы паблика. — Бумаги пришлось дополнительно рассматривать в градостроительной комиссии. В итоге решено, что реализовывать будут только с согласия всех жильцов, а значит, основные баталии впереди, ну и с появлением инвесторов, хотя, как показывает практика, уж с этим-то проблем в Челябинске нет.

До сих пор согласование под реновацию в городе шло без препятствий. Критика естественна — люди прикипели к территориям. Но с Колхозным посёлком такое можно было предвидеть: частный сектор уже пару десятилетий постепенно уходит в небытие и в окрестностях ранее не раз случались скандалы с уплотнительной застройкой.