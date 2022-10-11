Мэрия Челябинска расторгла контракт с компанией, которая занималась отловом бродячих собак

Бродячие собаки не раз нападали на людей в Челябинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Челябинска расторгла контракт с компанией «РемКом», которая занималась отловом бродячих животных. Теперь этим делами будет заниматься другая организация под названием «Наш дом». Договор начал действовать с 10 октября.

Подать заявку на отлов животных может любой житель Челябинска. Для этого необходимо позвонить по телефону 8-900-080-36-07 или оставить заявку на почте dogcatdom@yandex.ru. Также можно обратиться в управление экологии и природопользования по адресу ecolog@cheladmin.ru и телефонам 729-33-66,729-34-07

Напомним, бродячие собаки не раз вызывали возмущение жителей Челябинска. Зимой случилась череда нападений на горожан, в том числе на детей. В августе этого года стая собак проникла в центр иппотерапии «Добрая лошадка» и растерзала 15 кроликов.

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