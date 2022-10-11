Текслер потребовал отменить закупку элитного алкоголя для правительства Челябинской области

Коньяк и вино планировали использовать на банкетах Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Текслер потребовал отменить закупку элитного алкоголя на 600 тысяч рублей. Об аукционах стало известно сегодня — их проводит ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области». В списке закупаемых товаров упоминается коньяк Remy Martin и вино Chateau Pey La Tour.

— Губернатор, узнав об этих аукционах, потребовал их отменить. Сейчас не время для подобных закупок. В настоящее время их уже снимают, — рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Кроме этого, Текслер поручил организовать совместную работу с Народным фронтом, чтобы выяснить, насколько такие покупки законны и уместны в нынешней обстановке. Согласно документам в аукционе, стоимость одной бутылки коньяка составляет 5 тысяч рублей, а вина — 2 тысячи. Всего планировалось купить 80 и 96 бутылок соответственно. Алкоголь хотели использовать на правительственных банкетах.

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