На трассе М-5 в Челябинской области введут ограничение движения на несколько дней

Движение ограничат с 13 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе М-5 в Челябинской области на несколько дней введут ограничение движения. Об этом сообщает Упрдор «Южный Урал». Ограничения коснутся участка 1786 км — 1787 км, здесь создадут реверсивное движение, автомобилистам придется снижать скорость.

Такие меры приняты в связи с капитальным ремонтом дороги. Ограничения будут действовать с 13 по 17 октября включительно. Водителей просят заранее планировать маршрут, а информацию о состоянии можно узнать по телефону 8 (351) 266-65-63, либо написать в мессенджер WhatsApp по номеру +7 982 331 37 84.

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