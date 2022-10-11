В Челябинске бывшего сотрудника структуры «Роскосмоса» отправили в колонию на 9 лет

Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске вынесли приговор бывшему сотруднику ГРЦ им. Макеева Юрию Шубину. Его признали виновным в получении взятки размером 6 млн рублей от подрядчика.

— Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет, — уточнили в Курчатовском районном суде.

Кроме этого, Шубину назначили штраф в размере 3 млн рублей. Еще 5,8 млн рублей с него взыскали в доход федеральной казны.

Юрий Шубин работал топ-менеджером на ГРЦ им. Макеева — предприятие является структурой «Роскосмоса». Мужчина принимал участие в разработке известной ракеты «Сармат». Именно во время работы над ней, в 2014-2018 годах, Шубин и получил взятку от подрядчиков. Прокуратура просила для него 14 лет лишения свободы, но суд принял более мягкое решение.

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