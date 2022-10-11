В Миассе задержали лжеюриста, обманувшего 14 клиентов на 100 тысяч рублей

Жертвами мошенника стали 14 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Миассе Челябинской области полицейские задержали лжеюриста, который обманул 14 клиентов. В социальных сетях он предлагал людям оказать юридическую помощь, но после того, как получал деньги, сразу пропадал и не выходил на связь.

Жертвами мошенника стали не только южноуральцы, но и жители соседних регионов. В общей сложности они перечислили юристу около 100 тысяч рублей. Но теперь мужчина не сможет обогащаться за счет наивных клиентов. Сотрудники полиции поймали его и завели уголовное дело.

— В отношении 31-летнего подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, полицейские проверяют, не причастен ли он к другим эпизодам мошенничества.

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