Андрей Барышев поддержал участников «ТРИЗНы»

В рукопашном бою сошлись участники в возрасте от 5 до 15 лет. Причем, отличные результаты показали не только мальчишки, но и юные спортсменки. Так, например, в весовой категории до 70 кг (возраст 14-15 лет) первое и второе места завоевали Дарья Астраханцева и Олеся Халимова. А пятилетняя Елизавета Корсакова и семилетняя Мирослава Малых взяли золото в своей весовой категории.

По традиции социальным партнером соревнований выступило областное общественное движение «Соцгород» под руководством экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Участники соревнований получила памятные призы и подарки от «Соцгорода».

В свою очередь организаторы соревнований поблагодарили общественников и Андрея Барышева за поддержку и вручили лидеру «Соцгорода» Благодарственное письмо.