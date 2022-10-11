Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 11:06

В Челябинске откроются для посещения квартиры и мастерские художников, а также коллекционеров

Выставочные пространства откроют двери на 2 уик-энда

В рамках проекта «Квартиральня» квартиры и мастерские художников и коллекционеров превратятся в выставочные пространства и откроют двери для всех желающих всего на 2 уик-энда: 15, 16 и 22, 23 октября.

В выходные дни будет действовать маршрут, позволяющий посетить различные локации, пообщаться с авторами в неформальной обстановке, познакомиться с их проектами и принять участие в мастер-классах.

Посещение площадок будет проходить исключительно по предварительной регистрации. Число гостей ограничено размерами пространств и соображениями безопасности.

Регистрация будет открыта за двое суток до проведения мероприятия! Мы видим большую ценность событий, позволяющих быть ближе друг к другу, поэтому просим бережно и уважительно отнестись к личным пространствам участников. Ждем в гости!

Организаторы: арт-комьюнити ART1, независимая кураторская группировка КЛОПОВНИК, галерея Ларисы Депершмидт.

Всю информацию можно найти в группе ВКонтакте: Челябинская Квартиральня (vk.com)