В Челябинске откроются для посещения квартиры и мастерские художников, а также коллекционеров

В рамках проекта «Квартиральня» квартиры и мастерские художников и коллекционеров превратятся в выставочные пространства и откроют двери для всех желающих всего на 2 уик-энда: 15, 16 и 22, 23 октября.

В выходные дни будет действовать маршрут, позволяющий посетить различные локации, пообщаться с авторами в неформальной обстановке, познакомиться с их проектами и принять участие в мастер-классах.

Посещение площадок будет проходить исключительно по предварительной регистрации. Число гостей ограничено размерами пространств и соображениями безопасности.

Регистрация будет открыта за двое суток до проведения мероприятия! Мы видим большую ценность событий, позволяющих быть ближе друг к другу, поэтому просим бережно и уважительно отнестись к личным пространствам участников. Ждем в гости!

Организаторы: арт-комьюнити ART1, независимая кураторская группировка КЛОПОВНИК, галерея Ларисы Депершмидт.

Всю информацию можно найти в группе ВКонтакте: Челябинская Квартиральня (vk.com)