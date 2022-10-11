Угонщика задержали во время очередной кражи. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали серийного автоугонщика. Мужчину поймали во время очередного дела, когда он перегонял украденную машину «Нива Шевроле». Кроссовер похитили и оставили во дворе, чтобы потом переставить в гараж. Как раз в это время угонщика и схватили сыщики.

Автомобильным вором оказался 58-летний житель Копейска, у которого за плечами уже имеется судимость за аналогичные преступления. Дома у него нашли инструменты для взлома замков. Раньше он угонял машины на территории Самарской области, а теперь переключился на Южный Урал. Мужчине придется отвечать за угон восьми автомобилей.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Угонщик может отправиться в тюрьму на шесть лет, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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