Жители нескольких муниципалитетов начали получать единые квитанции за коммунальные услуги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С октября жители Карабаша и Чебаркуля, а также Уйского, Кусинского и Чебаркульского районов будут получать единые квитанции на оплату нескольких коммунальных услуг. В платежный документ от расчетного центра ООО «Новые коммунальные решения» будут включаться начисления за услугу по обращению в твердыми коммунальными отходами (ТКО) и потребление электроэнергии.

Единый платежный документ содержит реквизиты поставщиков коммунальных услуг, при этом на перечисленные в квитанции услуги для удобства оплаты введен единый лицевой счет, внесенные на него по принципу «единого окна» средства будут автоматически перечисляться поставщикам услуг.

Добавим, что в квитанции содержит QR-код, отсканировав который через банковское приложение, можно также провести перечисление единым платежом за все коммунальные услуги, приведенные в документе.

Квитанциях нового образца также содержится информация с адресами и графиком работы расчетных центров.

Отметим, что объединенные платежные документы будут способствовать сокращению объемов использования бумаги для печати квитанций, что, безусловно, будет способствовать сокращению вырубки деревьев.

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