Южноуральские власти рассказали о помощи семьям мобилизованных жителей региона

Фото: gubernator74.ru

Власти Челябинской области предсказуемо поместили в центр внимания вопросы о мобилизации. Об этом пишет новостной паблик «Челябушка». Плотность информации высокая, постоянно появляются новые решения, изменениям требуются комментарии.

Так, губернатор Алексей Текслер на тематическом совещании (теперь такие встречи стали регулярными) рассказал о способах поддержки семей призванных. Среди них: помощь в догазификации, зачисление в детские сады вне очереди, бесплатное горячее питание в школах, финансирование обучения в ссузах, пособия на детей по 20 тысяч рублей.

Параллельно военный комиссар региона Андрей Максуров на брифинге ответил, кто необходим армии, а кого из запаса брать не будут, как родственникам держать связь с солдатами, что за специальности востребованы и какие вещи лучше взять на фронт.

— Неслучайно в один день разными спикерами был выдан серьёзный объём актуальных данных. Это и называется грамотная разъяснительная работа, — добавляют авторы телеграм-канала. — К слову, Текслер попросил чиновников открыто и честно говорить с населением о мобилизации. Тем более, что план по ней выполнили 36 субъектов, но у нас пока в стадии реализации.