В Челябинской области школьник застрял в раздвоенном стволе дерева

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области помощь потребовалась школьнику из Миасса. Мальчик залез на дерево, но не смог спуститься обратно, поскольку застрял в раздвоенном стволе. Об этом сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Друзья подростка сначала попробовали самостоятельно вытащить застрявшего. Попытки не увенчались успехом, и ребята вызвали спасателей. Прибывшая на место дежурная смена вытащила ребенка без ущерба для его здоровья.

Похожий случай в Миассе произошел в конце прошлого года. Первоклассник играл с друзьями возле школы и решил сунуть голову между древесных стволов. Обратно протиснуться он уже не смог, и на место пришлось вызывать спасателей.

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