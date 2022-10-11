В Челябинской области две женщины доверились криптомошеннику и лишились 1,7 млн рублей

Женщины не сразу поняли, что их обманывают Фото: Иван МАКЕЕВ

В Златоусте возбудили уголовное дело по факту мошенничества, связанного с продажей биткоинов. Пострадавшими являются 49-летняя женщина и ее подруга. Они вместе набрали кредитов и лишились из-за мошенника более 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина рассказала, что ей позвонил по телефону мужчина, который представился сотрудником компании по удаленным заработкам. Он предложил женщине работать из дома через интернет.

По условиям, работать нужно было по 2 часа три раза в неделю и отдавать при этом «работодателю» минимум своих средств. Женщина сообщила собеседнику свой ник в соцсетях, и через некоторое время они стали переписываться.

Мошенник предложил жительнице Златоуста проверить кредитный потенциал, чтобы она смогла беспрепятственно вложиться в удаленную работу. Женщина оформила три кредитных карты на общую сумму более 200 тысяч рублей. А чтобы заработок начал расти, необходимо было зайти на сайт обмена криптоволюты и вложить деньги. После регистрации и оформления заявки на приобретение биткоинов, ей прислали номер банковской карты так называемого продавца. Не увидев подвоха, потерпевшая перевела на счет кредитные деньги.

После этого злоумышленники порекомендовали женщине пригласить еще одного инвестора. Она позвала свою подругу, которая передала свой телефон для осуществления всех сделок. Женщина оформила займы от ее имени на сумму более 1,5 миллиона рублей и, конвертировав их в биткоины на сайте, перевела на неизвестный счет.

Мошенники решили попробовать еще «стрясти» деньги с доверчивых женщин. Они предложили им предложили увеличить прибыль и снять ограничения за счет привлечения третьего игрока. Только после этого пострадавшие поняли, что их обманули.

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