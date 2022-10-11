В Челябинске среди школьников проведут футбольный турнир памяти Героя России Евгения Родионова

Турнир будет проходить с 14 по 16 октября Фото: Алексей ФОКИН

С 14 по 16 октября в Челябинске пройдет турнир по футболу, посвященный памяти Героя России Евгения Родионова. Участие в матчах будут принимать команды из юношей 2013 года рождения. Об этом сообщает издание Hornews.com.

Организацией турнира занимаются Областная спортивная школа по футболу и АНО «Люди Долга». Открытие начнется 14 октября в 10:30, а закрытие и торжественное награждение состоится 16 октября в 15:15. Мероприятие пройдет на площадке ОГАУ ОСШ по Футболу (ул. Худякова, 31).

Турнир организуют не только для развития детско-юношеского футбола в регионе, но и ради патриотического воспитания юных южноуральских спортсменов, поскольку Евгений Родионов был их земляком. Еще одна важная цель спортивного мероприятия –сохранение спортивных традиций и преемственности поколений в футболе.

СПРАВКА КП

Евгений Родионов родился 9 ноября 1965 года в Челябинске, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Воевал в Чечне. Будучи начальником разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка в 1995 году участвовал в операции под селом Шатой. Группе удалось взять город и освободить пленных бойцов. Евгения Родионова и еще несколько человек представили к награде — званию Героя России. Но через два месяца в районе урочища Раздольное Евгений погиб, выполняя новое здание. Звание ему присвоили уже посмертно.

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