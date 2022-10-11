Челябинские предприятия переходят на режим мобилизационного задания

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Предприятиям Челябинской области поручили перейти на режим мобилизационного задания. В частности губернатор Алексей Текслер попросил наладить производство качественного оснащения для мобилизованных южноуральцев.

— Южный Урал всегда был опорным краем державы. Мы с вами это знаем из истории, гордимся историей нашей. Сейчас похожие времена, поэтому очень важно скоординировать работу промышленности Челябинской области с нуждами обороноспособности страны, — объяснил глава региона.

Так, обувная фабрика «Юничел» займется произовдством армейских берцев. Компания «Спецтехнологии» будет выпускать бронежилеты, а ООО " Стеганофъ" запустило производство шитья спальников.

Ранее мобилизованным челябинцам передали спальники и коврики, которые собрали неравнодушные южноуральцы. Все 500 комплектов доставили в пункт боевого слаживания в Чебаркуле.

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