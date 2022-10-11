Прервали серию из пяти поражений: «Трактор» в гостях с минимальным счетом выиграл у «Нефтехимика»

«Трактор» в Нижнекамске с минимальным счетом 1:0 выиграл у «Нефтехимика». Фото ХК «Трактор»

«Трактор» после серии из пяти поражений подряд сегодня, 11 октября в Нижнекамске сыграл с местным «Нефтехимиком». Черно-белым удалось прервать свою проигрышную серию.

Единственный победный гол на 45 минуте матча дальним броском забросил Альберт Ярулин. Итог 1:0 в пользу «Трактора»

13 октября «Трактор» в Челябинске проведет первый матч домашней серии с новосибирской «Сибирью». 16 октября челябинцы дома сыграют с казанским «Ак Барсом», 19-го — с «Авангардом».

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