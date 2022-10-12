В закрытом городе Челябинской области ввели карантин из-за коронавируса

За неделю в регионе выявили больше 300 новых случаев Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких учреждениях Снежинска из-за заболеваемости коронавирусом и ОРВИ введен карантин. Об этом рассказал глава города Андрей Пульников.

— Карантинные мероприятия введены в стационарных отделениях ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, в подразделениях ФГУП РФЯЦ — ВНИИТФ и АО «Трансэнерго», — говорит Пульников.

Так за прошлую неделю, с 3 по 9 октября, в Снежинске выявили больше 300 новых случаев заболеваемостью, в том числе двое детей.

Напомним, что вчера, 11 октября, в Челябинской области 6 человек умерли от коронавируса. Это следует из ежедневной статистики от минздрава.

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