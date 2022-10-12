К концу недели Челябинскую область накроют дожди

Синоптики обещают небольшие дожди
Фото: Михаил ФРОЛОВ
К концу рабочей недели в Челябинской области появятся осадки. Как говорят синоптики регионального гидрометцентра, в некоторых районах Южного Урала пройдут небольшие дожди.
— 13 и 14 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность. Местами может пройти небольшой дождь, — указано в прогнозе гидрометцентра.
При этом в Челябинской области все равно будет достаточно тепло. Так, температура практически не будет опускаться ниже +12 градусов, держась в районе от +15 до +17.
В то же время в Челябинской области ожидаются заморозки. В среднем, разница между ночными и дневными температурами составить 10-12 градусов.
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