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Общество12 октября 2022 1:56

В Челябинске выставили на продажу магазин напротив областного парламента

Стоимость объекта — 25 миллионов рублей
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Avito

Фото: Avito

В Челябинске выставили на продажу магазин на Кировке. Помещение за 25 миллионов рублей находится прямо напротив здания регионального заксобрания.

— Продается помещение на Кировке в центре города. Есть дизайнерский ремонт, отдельная входная группа с Кировки и второй вход со двора, — указано в объявлении.

Как указано в объявлении, помещение можно не только купить, но и арендовать. Кроме того, благодаря планировке, будущий владелец или арендатор может использовать объект под разные виды деятельности.

Кстати, в ближайщее время может измениться не только Кировка, но и площадь Революции. Подземные переходы в центре города приведут в приятное для жителей города состояние к концу октября.

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