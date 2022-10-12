В самом Челябинске воздух прогреется до +17 Фото: Валентина ВАГАНОВА

12 октября в Челябинской области потеплеет до +18. Об этом сообщают синоптики из регионального гидрометцентра. По их прогнозам, теплая погода будет держаться как минимум ближайшие три дня – завтра и послезавтра обещают +17 и +15 градусов соответственно. При этом в некоторых районах области пройдут небольшие дожди.

Что касается Челябинска, потепление ожидается и здесь. Похолодает разве что в ночь на 13 октября – столбики термометров покажут +3 градуса. А в пятницу, 14 октября, синоптики предсказывают дождь.

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