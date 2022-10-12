В Челябинской области пенсионерку придавило шкафом во время перестановки мебели

Спасатели вытащили бабушку из-под шкафа. Фото: ПСС Челябинской области

В Кыштыме Челябинской области спасателям пришлось выручать пенсионерку, которую придавило шкафом. 83-летнюю старушку поздним вечером обнаружила родственница – она пришла проведать бабушку и увидела ее лежащей на полу. Сколько времени хозяйка квартиры провела в таком положении, неизвестно.

На вызов приехала бригада спасателей. Они достали пострадавшую и передали медикам. К счастью, серьезных травм женщина не получила, лишь незначительную гематому и ссадину. Зачем бабушка затеяла перестановку мебели, да еще и в одиночестве, выяснить так и не удалось. Как известно, у всех есть свои скелеты в шкафу.

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