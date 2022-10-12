Власти Челябинска потратят почти 10 млн рублей на проект реконструкции улицы Братьев Кашириных

Реконсртукция пройдет от улицы Чичерина до Северо-Крымской

На проект реконструкции улицы Братьев Кашириных потратят почти 10 млн рублей. Администрация Челябинска опубликовала аукцион на сайте госзакупок. Согласно контракту, подрядчику нужно придумать, как преобразить участок от улицы Чичерина до Северо-Крымской.

Здесь отремонтируют дорожное полотно, создадут выделенные полосы для общественного транспорта, реконструируют ливневки и сделают новые остановочные комплексы. Также в планах указано создание велодорожек.

Точная начальная стоимость контракта – 9 978 490 рублей. Реконструкция пройдет в два этапа: от улицы Чичерина до Молодогвардейцев, а затем и до Северо-Крымской. Проект хотят завершить до 20 августа 2023 года.

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