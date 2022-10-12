В Челябинске ищут новых перевозчиков на автобусные маршруты № 16 и № 51

Автобусы должны вмещать не меньше 106 пассажиров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство транспорта Челябинской области ищет новых перевозчиков на два автобусных маршрута - № 16 и № 51. Власти объявили тендер и готовы предложить подрядчикам 3,8 млн и 3,5 млн рублей соответственно.

Согласно требованиям контракта, автобусы должны соответствовать экологическому стандарту «Евро-4», также необходимо наличие терминалов для оплаты банковскими картами. Что касается вместимости, автобусы смогут перевозить не меньше 106 пассажиров, будут созданы и условия для людей на инвалидных колясках.

Победители аукциона будут выбраны 20 октября.

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