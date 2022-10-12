В Челябинске на обновление школьных спортивных площадок потратили более 60 млн рублей

Строительство идет полным ходом. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на обновление спортивных площадок в 2022 году потратили более 60 млн рублей. Об этом сообщает городская администрация. Деньги направили на апгрейд площадок возле школ №68, №121, №153, №154, лицея №148 и ДЮСШ по техническим видам спорта.

Подрядчики обещают завершить строительство до конца года, сейчас работы идут полным ходом. Например, возле филиала школы № 68 по улице Агалакова делается футбольное поле, на которое выделили 13 млн рублей. Рядом появится игровая зона для учеников младших классов, обновят и асфальт по периметру школы.

В основном здании школы на улице Вагнера уже завершили строительство спортивного комплекса. Он включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную и тренажерную площадки, а также прыжковую яму для легкоатлетов.

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