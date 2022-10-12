Челябинск вошел в пятерку городов, где проще всего найти работу

В среднем на одну вакансию в Челябинске претендуют четыре человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинск вошел в топ-5 городов, где проще всего найти работу. К такому выводу прошли эксперты компании HeadHunter, которые провели исследование. Выяснилось, что на одну вакансию в Челябинске приходится 4 активных резюме. Иными словами, если человек захочет найти работу, у него будет лишь три конкурента на место. Для сравнения, среднее количество по стране – 4,9.

Первое место в рейтинге занял Красноярск, здесь на вакансию приходится 3,6 резюме, на втором месте – Хабаровск, а тройку лидеров закрыл Иркутск. Тяжелей всего трудоустроиться, ожидаемо, в Москве и Санкт-Петербурге – среднее количество резюме на вакансию составляет 7,1 и 6,4 соответственно.

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