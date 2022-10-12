В Челябинской области мужчину развели на 20 тысяч рублей, когда он пытался найти девушку на ночь

Мужчина хотел провести ночь с девушкой, но в итоге провели его Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Житель Чебаркуля Челябинской области хотел провести ночь с девушкой, но в итоге мошенники провели его. Мужчина шастал по сайтам в поисках быстрой любви и наткнулся на объявление по оказанию интимных услуг. Созвонился, договорился и даже согласился оплатить съемное жилье в Миассе. Найти девушку в своем городе у мужчины, судя по всему, не получилось.

В телефонной трубке девушка представилась администратором салона и попросила перевести 6,5 тысяч рублей на карту, а затем еще 5 тысяч. Мужчина покорно выполнял требования и закрепил все это третьим переводом в размере 10 тысяч рублей на неизвестный счет. Но и этого не хватило. Через какое-то время южноуральцу снова позвонили и попросили скинуть в два раза больше денег. И вдруг мужчина осознал, что его разводят.

Желание надеть наручники на девушку никуда не делось, но приобрело другие мотивы. Чебаркулец пошел в полицию, и теперь хочет вернуть свои денежки обратно.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция за совершение данного противоправного деяния — лишение свободы на срок до 5 лет, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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