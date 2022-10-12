Челябинские таможенники отправили 2,5 тонн продуктов жителям Донбасса

Фото: пресс-служба челябинской таможни

Сотрудники челябинской таможни отправили жителям ДНР и ЛНР партию продуктов весом около 2,5 тонн. Как сообщили в пресс-службе ведомства, добровольный сбор был осуществлен в рамках проекта «Все для победы!».

— Продукция приобретена на добровольные пожертвования сотрудников Уральского таможенного управления и Челябинской таможни. В акции приняли участие ветераны таможенных органов, действующие сотрудники и члены Молодежного совета таможни, — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Сергей Лукин.

Фото: пресс-служба челябинской таможни

Фото: пресс-служба челябинской таможни

Для жителей Донбасса собрали 2,4 тысяч пачек макаронных изделий и 1,2 тонны муки.

Напомним, месяц назад таможенники уже отправляли продукты на Донбасс вместе с гуманитарной помощью, собранной различными предприятиями региона. Жизненно важный груз был доставлен и распределен между жителями ДНР и ЛНР. После этого командир одного из батальонов Донецкой народной республики поблагодарил южноуральцев за поддержку.

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