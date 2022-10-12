Помогут даже при переломе: в Челябинске открыли медпункт для юных боксеров и каратистов

У врача есть опыт работы и в педиатрии, и в спортивной медицине.

Кабинет неотложной медицинской помощи открыли во Дворце спорта «Юность». Туда смогут обращаться дети, если получат травму на тренировке. Обещают помочь даже тем, кто может получить перелом. Все-таки в секциях занимаются каратисты и боксеры.

Как пишет Hornews.com, идея возникла в Детской поликлинике №8. Главврач Антон Рыжий задумался, почему нет переходного звена между профессиональной спортивной и базовой медициной. Такой кабинет и решили открыть в «Юности». У врача есть опыт работы и в педиатрии, и в спортивной медицине.

− Напомню, что подавляющее большинство детей, которые ходят в секции, не спортсмены. Им не нужна спортивная медицина, им нужна практическая медицина с уклоном в спорт. Мы создали первый в России такой медкабинет. Форма неотложной помощи была избрана как наиболее гибкая в данном контексте, − объяснил Антон Рыжий.

В кабинете кроме медикаментов, есть и средства для оказания первой помощи – укладки и шины. Ведь на тренировках дети могут получить разные травмы, даже переломы.

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