В Челябинске День героев Танкограда отметили спортивным забегом

Спортивный праздник, уже второй по счету, прошел в минувшие выходные на муниципальной лыжной базе Фото: Алексей МИКУШИН

Спортивный праздник, уже второй по счету, прошел в минувшие выходные на муниципальной лыжной базе. Напомним, День героев Танкограда —- памятная дата Челябинской области. 6 октября 1941 года началась эвакуация Ленинградского Кировского завода в столицу Южного Урала. Законодательное собрание региона в 2016-ом приняло решение ежегодного отмечать эту историческую дату.

Участники - сотрудники ЧТЗ, школьники, ветераны труда, любители спорта всех возрастов соревновались на дистанции спортивного ориентирования в разных категориях. В стартовом городке организаторы разместили выставки экспонатов из музея Челябинского тракторного завода, военно-патриотических клубов. Среди участников праздника были также представители поисковых отрядов, волонтеры Победы, курсанты Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменное училище штурманов. На церемонии награждения эксперт Комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству Игорь Михайлов подчеркнул, что День героев Танкограда - это дань памяти и уважения труженикам завода, которые ковали Победу в тылу, и сегодня продолжают изготавливать продукцию для российской оборонной промышленности.

Все победители и призеры в своих группах получили памятные награды, а победители в семейном зачете — Кубок Законодательного собрания Челябинской области. Главным медиапартнером спортивного праздника в честь Героев Танкограда выступило челябинское региональное представительство «Комсомольской правды».

Победителям в семейном зачете вручили Кубок Законодательного собрания Челябинской области Фото: Алексей МИКУШИН

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