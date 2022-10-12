В Челябинске снова отменили концерт Элджея

Фото: соцсети Элджея

В Челябинске за три дня до выступления отменили концерт Элджея. Об этом рассказали в Bla Bla Bar, где должно было пройти выступление рэпера.

— Артист принял решение отменить выступление. Приносим всем извинения за доставленные неудобства. Возврат билетов уже осуществлен, ожидайте поступления средств на карту, — рассказали организаторы.

Кроме того, тем, кто выиграл билеты в рамках конкурсов от бара подарят депозиты в заведение, которое можно будет потратить в день предполагаемого выступления — 15 октября.

При этом изначально рэпер должен был выступить в Челябинске еще в феврале 2022 года, но тогда его перенесли на осень.

Кстати, на выходных в Челябинске также стартует проект «Квартиральня», в рамках которого квартиры и мастерские художников и коллекционеров превратятся в выставочные пространства и откроют двери для всех желающих всего на 2 уик-энда: 15, 16 и 22, 23 октября.

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