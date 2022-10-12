В Челябинск приедет мультимедийное шоу Уральского русского оркестра

Фото: Уральский центр народного искусства имени Е.П.Родыгина

17 октября в Челябинске пройдет мультимедийное шоу Уральского русского оркестра «Ожившие картины». Об этом рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Концертного зала имени М.В.Лаврова.

— Проект «Ожившие картины» готовили несколько месяцев. Членом Союза художников Елена Рогозина для реализации было отобрала 48 из 400 картин русских художников. Музыкальные композиции отечественных классиков определил дирижер оркестра Павел Васильев. Картины были обработаны в цифровое изображение в технологии 3D-Mapping и анимированы, — объясняет издание.

В Екатеринбурге зрители увидели сюжеты из картин Ивана Шишкина, Константина Юона, Константина Коровина, Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева и многих других авторов русской живописи.

Кроме Челябинска и Екатерибурга, шоу покажут в Кургане, Березовском и Нижнем Тагиле Свердловской области.

Ранее в Челябинске за три дня до выступления отменили концерт Элджея. Об этом рассказали в Bla Bla Bar, где должно было пройти выступление рэпера.

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