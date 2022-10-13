Супруга губернатора Челябинской области работает на форуме в Новосибирске

Фото: Фонд 2020

Жена губернатор Челябинской области Ирина Текслер отправилась в Новосибирск на всероссийский форум «Подростки 360». Об этом рассказали в фонде поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив.

— В деятельности Фонда нам важно получать новые знания, обмениваться опытом, чтобы реализовывать в Челябинской области только самые лучшие и эффективные практики. Именно поэтому, помимо основной программы форума, мы посетили несколько пространств для подростков и молодёжи, — объяснила Ирина Николаевна.

Так, уже в следующем году при содействии фонда в Челябинской области откроется центр для подростков. Также будут реализованы несколько других проектов для молодежи.

Ранее стало известно, что Ирина Текслер выступит с творческим номером в рамках благотворительного вечера «Добрые сердца». Об этом рассказали в «Союзе женщин Челябинской области».

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