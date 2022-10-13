В Челябинской области до конца недели задержатся дожди

Осадки пройдут в нескольких районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области всю оставшуюся неделю ожидаются осадки. Об этом стало известно из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра.

— С 13 по 15 октября в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением. Также возможны небольшие дожди, — указано в прогнозе.

Также ожидается медленное похолодание. Если сегодня, 13 октября, в некоторых районах области температура будет держаться в районе +18 градусов, то уже к субботе столбики термометра упадут до +12.

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