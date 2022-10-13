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Общество13 октября 2022 1:52

Челябинские мобилизованные чаще обращаются к омбудсмену из-за проблем со здоровьем

Таких случаев — больше трети
Андрей МОСКВИЧЕВ
Часто мобилизованные не сообщают в военкоматы об изменениях со здоровьем

Часто мобилизованные не сообщают в военкоматы об изменениях со здоровьем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше трети от обращений к уполномоченному по правам человека Челябинской области Юлии Сударенко по разъяснению условий для мобилизации связаны с проблемами со здоровьем призывников. Об этом рассказала омбудсмен в своих социальных сетях.

— Наибольшее число обращений, поступивших на горячую линию уполномоченного — почти 39% — касались отсрочки по состоянию здоровья, еще 13% — отсрочки из-за наличия малолетних детей. Порядка 7% обращений поступило по вопросу бронирования граждан на предприятиях", — пишет Юлия Сударенко.

Как отметила Сударенко, сейчас количество обращений снижается. На данный момент есть 10 случаев, когда были аннулированы повестки, а еще 20 граждан возвращены из воинских частей.

Кстати, по словам губернатора Алексея Текслера, многие южноуральцы не ждут, когда им вручат повестку, а сами приходят в военкомат на мобилизацию. Причем добровольно уходят на фронт даже руководители органов исполнительной власти.

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